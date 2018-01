Fisco: Renzi, lotta a evasione per pagare meno come con canone

Roma, 9 gen. (AdnKronos) – “Il canone vale circa 1 miliardo e mezzo” a fronte dei “200 miliardi” che verrebbero a costare l’insieme delle proposte del centrodestra. Lo dice Matteo Renzi al Tg3 a proposito dell’ipotesi di abolire il canone avanzata nei giorni scorsi.

“E comunque -osserva il segretario del Pd- il punto non è il canone, il punto è pagare tutti per pagare meno”. Aver inserito il canone in bolletta, sottolinea Renzi, “ha fatto scendere il costo da 113 a 90 euro”. Per il Pd “la priorità è la lotta all’evasione fiscale. Berlusconi e Grillo hanno un rapporto complicato con l’evasione e non credo scommetteranno su questo”.