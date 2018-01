Fisco: Unimpresa, evasione vale 108 mld l’anno (3)

(AdnKronos) – Quanto al settore immobiliare, l’evasione relativa all’Imu è in media pari a 4,8 mld: 3,9 mld nel 2012, 5,2 mld nel 2013, 5,2 mld nel 2014 e 5,1 mld nel 2015. La quota di evasione relativa all’Irap (imposta regionale sulle attività produttive) si attesta (media 2012-2014) a 8,4 mld (8,2 mld nel 2010, 8,8 mld nel 2011, 8,5 mld nel 2012, 8,4 mld nel 2013, 8,4 mld nel 2014, 6,1 mld nel 2015), mentre quella relativa ai tributi applicati sulle locazioni vale in media 1,5 miliardi (2,3 mld nel 2010, 2,3 mld nel 2011, 1,9 mld nel 2012, 1,2 mld nel 2013, 1,3 miliardi nel 2014, 1,3 miliardi nel 2015).

Il Canone Rai, che dallo scorso anno si paga direttamente nella bolletta dell’energia elettrica, ha generato in media, nel periodo 2012-2014, una quota di mancato gettito pari a 935 milioni (755 milioni nel 2010, 765 milioni nel 2011, 887 milioni nel 2012, 942 milioni nel 2013, 977 milioni nel 2014, 1 miliardo nel 2015).

Per quanto riguarda l’evasione contributiva, la fetta maggiore è quelle di competenza delle aziende e dei datori di lavoro: su una media per il periodo 2012-2014 di 10,7 miliardi, 2,4 miliardi sono riferibili ai lavoratori e 8,2 miliardi sono mancati versamenti dei datori di lavori. Una proporzione rispettata anche nelle serie storiche: 2,4 miliardi e 8,01 miliardi nel 2011 (totale 10,4 mld), 2,4 mld e 8,07 mld nel 2012 (totale 10,5 mld), 2,3 mld e 7,9 mld nel 2013 (totale 10,2 mld), 2,6 mld e 8,6 miliardi nel 2014 (totale 11,2 mld ), 2,4 mld e 8,2 mld nel 2015 (totale 10,7 miliardi).