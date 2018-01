Ilva: Uil, protocollo giuridicamente rilevante, ora si ritiri ricorso al Tar (2)

(AdnKronos) – Quindi, rilevano, “”esistono le condizioni per garantire il buon fine dei nuovi investimenti ambientali programmati dall’Ilva, del monitoraggio sull’avanzamento dell’Autorizzazione integrata ambientale, della certezza dei tempi, delle garanzie economiche e fideiussorie a garanzia di quanto previsto dal piano ambientale”.

Per Palombella e Bocchi, “occorre ritrovare la via della ponderazione e dare alla vicenda Ilva un epilogo positivo. Non si può più perdere tempo. Il sindaco di Taranto ed il governatore della Puglia si decidano a ritirare il ricorso contro il Decreto della Presidenza del Consiglio sull’ambientalizzazione dell’Ilva”.

Solo in questo modo, concludono i due sindacalisti, “si possono salvaguardare occupazione e produzione del gruppo in questione mediante una decisione responsabile che non faccia perdere gli investimenti in itinere e che possa assicurare futuro alla più grande azienda italiana della siderurgia”.