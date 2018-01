Inflazione: Federconsumatori, urgenti controlli contro rincari ingiustificati

Roma, 5 gen. (AdnKronos) – “Sono urgenti controlli capillari per evitare aumenti ingiustificati dei prezzi, soprattutto nel settore dei carburanti”. A sostenerlo in una nota è Federconsumatori commentando i dati dell’Istat. Nel 2017 è stata stimata una crescita media dei prezzi pari al +1,2% e che per il mese di dicembre l’inflazione resta invariata al +0,9%. “Non si ferma poi l’impennata dei prezzi dei prodotti del ‘carrello della spesa’, quindi quelli a più alta frequenza di acquisto, che toccano quota +1,5% su base annua. Nella pratica, tali percentuali si traducono in un aggravio annuo di ben +267,3 euro”, commenta l’associazione dei consumatori.

I dati appena trasmessi, rileva, “appaiono in forte e chiaro contrasto con le condizioni economiche dei cittadini, che ancora faticano a far quadrare i bilanci familiari e, anche se da più parte sentiamo parlare ottimisticamente e irrealisticamente di ripresa ormai avviata, la situazione resta incerta. Anche la frenata dei consumi (che nel terzo trimestre del 2017 fanno registrare il dato più basso degli ultimi due anni, appena il +0,2%) e il parallelo aumento della propensione al risparmio dimostrano i sentimenti di incertezza, preoccupazione e indeterminatezza che orientano le scelte quotidiane della gran parte della popolazione”.

E’ inoltre significativo, aggiunge, “il fatto che la crescita dei prezzi sia determinata soprattutto dagli aumenti dei beni energetici, quindi carburanti, luce e gas”.