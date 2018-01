Inflazione: Intesa sp, attesa media annua poco variata in 2018 (2)

(AdnKronos) – L’inflazione di fondo, rileva, “è rimasta stabile su livelli assai contenuti, e si è vista anzi una lieve frenata per l’indice al netto degli energetici, per il cosiddetto ‘carrello della spesa’ e per i beni a più alta frequenza di acquisto. A gennaio, i prezzi al consumo dovrebbero continuare a salire su base congiunturale, spinti al rialzo dalle tariffe, ma l’inflazione annua dovrebbe risultare stabile. Nei mesi successivi ci aspettiamo che l’inflazione possa riprendere a calare, toccando un minimo verosimilmente attorno a 0,7% nei mesi tra febbraio e aprile”.

Poi, dalla primavera, aggiunge Mameli, “dovrebbe innescarsi un nuovo trend al rialzo, guidato principalmente dall’effetto-base sull’energia, che potrebbe portare l’inflazione annua per fine 2018 attorno a 1,8%”.

In ogni caso, rileva l’economista, “ci aspettiamo una media annua dell’inflazione nel 2018 poco variata rispetto a quella registrata nel 2017. In generale, l’andamento dell’inflazione sia in Italia che nell’area euro è coerente con l’assoluta gradualità annunciata dalla Bce nella strategia di uscita dalle misure non convenzionali di politica monetaria”.