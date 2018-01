Iran: Cicchitto, sbagliata politica Obama

Roma, 2 gen. (AdnKronos) – “La nostra solidarietà va agli iraniani scesi in piazza cosi come è andata al blogger condannato in Cina e all’oppositore russo Navalny. Le ragioni di libertà devono prevalere sempre perchè alla lunga sono anche realiste. Purtroppo in Iran si paga a duro prezzo il tragico errore fatto da Obama nel 2009 di fronte ai moti di allora. Obama ha fatto la scelta di privilegiare l’alleanza con l’Iran e con gli sciiti e ciò ha provocato conseguenze assai negative”. Lo afferma Fabrizio Cicchitto, presidente della commissione Esteri della Camera.

“Diciamo ciò -aggiunge- al netto del fatto che la trattativa per il nucleare civile è stata una scelta saggia ma non saggio è stato il contorno politico complessivo perchè un conto è contrattare, altro è stabilire con la controparte una sorta di alleanza politica che si è riflessa anche nei rapporti di Obama con Israele. Ciò detto la politica americana di oggi è tutta da verificare perchè ondeggia in modo assai arrischiato”.