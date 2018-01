Juve, lesione per Dybala

Torino, 7 gen. (AdnKronos) – L’attaccante della Juventus, Paulo Dybala, si è sottoposto nella mattinata di oggi a risonanza magnetica, che “ha evidenziato una lesione distrattiva ai flessori della coscia destra che, con riserve del caso legate a precocità delle indagini effettuate, può essere definita di grado lieve-medio. Il calciatore inizierà da subito le cure riabilitative e la prognosi potrà essere meglio dimensionata nei prossimi giorni”, ha spiegato il club bianconero.

“Nessun ulteriore problema per Giorgio Chiellini, che ha però dovuto subire otto punti di sutura per la ferita riportata ieri all’arcata sopracciliare sinistra, e per Sami Khedira, uscito anzitempo per un forte colpo subito alla testa, ma che non necessita di ulteriori controlli”, ha aggiunto la Juve nel bollettino medico. La squadra tornerà, dopo alcuni giorni di vacanza, ad allenarsi nella mattinata di martedì 16 gennaio a Vinovo.