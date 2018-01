Lavoro: Calabria (Fi), giovani priorità del nostro programma

Roma, 8 gen. (AdnKronos) – “In Italia non può esserci vera ripresa economica senza la piena inclusione sociale dei nostri giovani talenti. Il Presidente Berlusconi ne è consapevole, ed è per questo che Forza Italia si rivolgerà alle nuove generazioni con programmi concreti volti a creare nuove opportunità”. Lo dichiara la deputata e leader di Forza Italia Giovani, Annagrazia Calabria.

“In questo senso – prosegue – va la proposta avanzata dal presidente Berlusconi per introdurre sgravi fiscali e contributivi per sei anni alle imprese che assumono i giovani. Gli under 35 possono essere il motore per far ripartire il Paese, e in questa logica va anche il ‘piano del talento’ elaborato dal movimento giovanile in questi mesi: una serie di misure per sviluppare la sinergia tra università e mondo del lavoro e sostenere concretamente le start up innovative frutto delle buone idee dei nostri giovani”, conclude.