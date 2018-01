Lavoro: Intesa Sp, disoccupazione in calo ai minimi da oltre 5 anni

Roma, 9 gen. (AdnKronos) – “Il tasso di disoccupazione è calato di un decimo all’11% a novembre, ai minimi da settembre del 2012”. Così Paolo Mameli, senior economist della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo commentando il dato sulla disoccupazione diffuso oggi dall’Istat e sottolineando che il dato conferma “che la disoccupazione mantiene un trend in calo, sia pur lento”.

Per l’economista il dato “è positivo in quanto il calo dei senza lavoro si accompagna a un aumento degli occupati e a una diminuzione degli inattivi; la creazione di posti di lavoro non è limitata all’occupazione temporanea e alle classi di età più anziane”.

In sintesi, rileva, “il dato conferma che la disoccupazione mantiene un trend in calo, sia pur lento, in coerenza con le indicazioni più che confortanti sul mercato del lavoro giunte di recente dalle indagini di fiducia sia delle imprese che delle famiglie. Stimiamo una media del tasso dei senza-lavoro quest’anno al 10,7%, in calo dall’11,3% del 2017”.