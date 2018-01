Lirica: stagione sinfonica 2018 Teatro alla Scala inizia con gli Strauss (2)

(AdnKronos) – I concerti segnano il debutto scaligero del soprano di coloratura Mandy Fredrich, voce emergente del panorama lirico internazionale che dal 2015 fa parte della compagnia dell’Opera di Stoccarda e che si è imposta tra l’altro come Regina della Notte nel 2012 al Festival di Salisburgo con Nikolaus Harnoncourt e nel 2016 in tournée con la Budapest Festival Orchestra diretta da Iván Fischer. Nel 2018 debutterà nella parte di Agathe in Der Freischütz a Stoccarda con la direzione di Daniele Rustioni.

Accanto a lei il mezzosoprano Judit Kutasi, applaudita in questi giorni alla Scala come Madelon in Andrea Chénier con la direzione di Riccardo Chailly, e impegnata nei prossimi mesi alla Deutsche Oper di Berlino come Azucena nel Trovatore, Ulrica in Un ballo in maschera e la cieca ne La gioconda e alla Israeli Opera come Eboli in Don Carlo; e il tenore Tomislav Mužek, artista legato alla Sächsische Staatsoper di Dresda, dove i suoi prossimi impegni includono Florestan in Fidelio con Ádám Fischer e Erik in Der fliegende Holländer con Ascher Fisch, parte che riprenderà anche a Monaco con Bertrand de Billy.