Lirica: stagione sinfonica 2018 Teatro alla Scala inizia con gli Strauss

Milano, 4 gen. (AdnKronos) – Sarà Manfred Honeck a dirigere i primi appuntamenti del 2018 con la stagione sinfonica del Teatro alla Scala domenica 7 (con anticipo di un giorno sul precedente calendario), giovedì 11 e venerdì 12 gennaio, a seguito della rinuncia del maestro Zubin Mehta che a causa di un’indisposizione non dirigerà neppure Die Fledermaus, il capolavoro di Johann Strauss in prima scaligera dal 19 gennaio.

Appuntamenti gemelli, Die Fledermaus e questi concerti, che portano la Filarmonica della Scala a misurarsi con un nuovo repertorio. Honeck, austriaco di Nentzing, ha studiato all’Accademia di Vienna e ha iniziato la carriera musicale come violinista dei Wiener Philharmoniker prima di passare alla direzione d’orchestra come assistente di Claudio Abbado; direttore principale a Pittsburgh, è tornato ai Wiener Philharmoniker come direttore ospite.

È quindi cresciuto con la musica degli Strauss, di cui è un profondo conoscitore, e per questo inizio d’anno viennese alla Scala ha scelto un florilegio di celebri danze di Johann Strauss, tra cui i valzer Wein, Weib und Gesang e Frühlingsstimmen e le polke Tritsch-Tratsch, Auf der Jagd e Unter Donner und Blitz cui si aggiungono brani meno noti tra cui la polka Die libelle di Josef Strauss e arie, duetti e terzetti dalle operette Der Zigeunerbaron di Johann Strauss e Das Land des Lächelns e Giuditta di Franz Lehár.