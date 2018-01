Lombardia: Bussolati (Pd), Maroni preferisce Roma a regione

Milano, 8 gen. (AdnKronos) – “Il Governatore Maroni, quello dello slogan ‘La Lombardia in testa’, preferisce Roma alla Lombardia”. Così il segretario metropolitano del Pd, Pietro Bussolati, commenta la decisione di Roberto Maroni di non ricandidarsi alle prossime elezioni regionali.

“La nostra Regione ha bisogno di una classe dirigente che guardi al proprio territorio, come Giorgio Gori che sa bene cosa vuole ed è pronto a dare il massimo per il bene della Lombardia. Francamente – osserva – non mi pare si possa dire lo stesso di Maroni, a cui imputo la grave colpa di aver seminato solo promesse non mantenute in questi anni”.

“Ora la partita è davvero aperta e dipende tutto da noi: c’è da lavorare tanto e ogni energia sarà indispensabile” conclude Bussolati.