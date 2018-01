Lombardia: Galassi (Api), Maroni attivo su innovazione e credito a pmi

Milano, 8 gen. (AdnKronos) – La giunta della Regione Lombardia guidata da Roberto Maroni “ha ottenuto risultati su due punti importanti: innovazione e credito alle imprese. Qui Maroni si è dato da fare”. E’ il giudizio di Paolo Galassi, presidente di Api, l’Associazione delle piccole e medie industrie, dopo che Maroni ha annunciato che non correrà per il secondo mandato alla presidenza della Regione Lombardia. “Sull’innovazione sono stati molto presenti e soprattutto per la zona del circondario del milanese hanno fatto molto per sviluppare la manifattura e per il credito alle imprese”, continua Galassi contattato dall’Adnkronos.

Per il presidente di Api Maroni “ha fatto meno per liberare la Regione dalla burocrazia e per diffondere la banda larga”, dove la Lombardia è ancora indietro.

“Pensavo che rimanesse ancora lui”, aggiunge Galassi, parlando a livello personale. “Un mandato è sempre poco e senza un secondo mandato si rimette in discussione un meccanismo e politicamente diventa più difficile”. Al prossimo presidente della Regione “chiediamo più attenzione al credito alle startup e alle pmi”.