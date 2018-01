Lombardia: pronto pdl Lega Nord per codice identificativo case vacanze

Milano, 9 gen. (AdnKronos) – Pronta una stretta sulle case vacanze, in particolare su quelle affittate con Airbnb. E’ stato illustrato in Commissione Attività Produttive del consiglio regionale della Lombardia un progetto di legge firmato Lega Nord per l’introduzione di un Codice identificativo di riferimento (Cir) per le case vacanze. “Questo testo -spiega il relatore e vice capogruppo del Carroccio, Fabio Rolfi- nasce per la gran mole di sommerso che sta emergendo nel settore. I numeri delineano una realtà fuori controllo”.

Stando a quanto risulta dai rilevamenti della Regione, alla fine del 2017, sarebbero presenti 3.473 alloggi censiti e registrati, adibiti agli affitti per brevi periodi; “una cifra che confligge pesantemente con i dati in possesso di Federalberghi, che ad aprile 2017 aveva contato oltre 25mila alloggi presenti solo sul portale AirBnB”.

Sussiste quindi “una forte concorrenza sleale verso gli altri operatori turistici, come bed&breakfast, alberghi ma anche nei riguardi di privati che affittano le abitazioni alla luce del sole, pagando le tasse dovute. Questo Progetto di Legge, in linea con la norma sul Turismo, nasce proprio per contrastare l’abusivismo, dando strumenti concreti di controllo ai sindaci e alla Polizia locale”. Il testo definitivo dovrebbe venire approvato dalla Commissione nella giornata di giovedì, per poi giungere all’attenzione dell’Aula la prossima settimana.