M5S: Di Maio scrive ai suoi, ‘con nomi noti prendiamo più voti’ ma è polemica (2)

(AdnKronos) – Le parole del candidato premier, nonostante la condivisione e l’invito all’unità, non convincono tutti. Eppure Di Maio scrive e invita a “un lavoro di squadra in cui tutti i candidati dei diversi collegi spingeranno il MoVimento 5 Stelle verso la conquista della maggioranza assoluta, anche perché l’elettore è chiamato ad esprimere un solo voto”.

“Siamo chiamati ad interpretare questa legge elettorale con un po’ di strategia – riconosce il candidato premier – ed è per questo che ho fatto un appello pubblico a tutti coloro che vogliono partecipare a questa grande occasione di cambiamento”.

Più strategia, dunque, per arrivare all’obiettivo della maggioranza assoluta. Di qui l’invito a girare i contatti. “So che molti di voi – spiega infatti Di Maio – stanno ricevendo proposte di candidature per i collegi uninominali. Fateci pervenire i curriculum e i profili di quelli effettivamente intenzionati a candidarsi ricordandovi di specificare il collegio uninominale di residenza”.