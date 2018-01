M5S: Nuti, Questo non è più il Movimento ma il ‘Partito delle Stelle’ (2)

(AdnKronos) – “Nel MoVimento 5 Stelle non si poteva candidare chi aveva un processo penale in corso di qualsiasi tipo. Giusto? Eccessivo? Probabilmente esagerato, ognuno può avere la sua opinione ma così è scritto nello statuto – aggiunge ancora Riccardo Nuti – Nel Partito delle Stelle invece si possono candidare indagati o imputati se non hanno il divieto dal capo politico, ovvero Luigi Di Maio a sua volta indagato”. “Nel Partito delle Stelle vi saranno anche tante bravissime persone che proveranno a candidarsi, che magari diverranno anche bravi parlamentari ma rimane importante non prendere in giro i cittadini – scrive Riccardo Nuti – I cittadini vanno informati correttamente, pertanto trovo più dignitoso chi non racconta questo statuto, codice e regolamento del Partito delle Stelle come un qualcosa di stupendo o positivo se non ci si crede o se non lo conosce, meglio tacere rispetto al dare un’ indicazione errata ad un viaggiatore, ad un cittadino”.

E ancora: “Il MoVimento 5 Stelle rimane quell’associazione di 150.000 iscritti creata in tantissimi anni, con banchetti, flashmob, pedalate, manifestazioni, incontri, riunioni infinite, il MoVimento 5 Stelle rimane uno stile di vita che non basa la sua anima sui voti e che continuerà il suo meraviglioso progetto”. E conclude: “Il Partito delle Stelle non è quindi il MoVimento 5 Stelle anche se ne ha il nome e il simbolo e questo non è un buon inizio se si vuol essere diversi, è vero si cresce e crescendo nella vita si imparano tante cose che si possono anche migliorare, modificare, ma se per crescere si guarda al cattivo esempio, ovvero i partiti che hanno degradato il Paese, c’è il forte rischio di confondersi fra questi e a quel punto non si potrà che arrivare dove già costoro ci han portato”.