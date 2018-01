Mafia: Catania, manifestazioni per ricordare il giornalista Giuseppe Fava

Palermo, 5 gen. (AdnKronos) – Oggi ricorre il 34esimo anniversario della morte di Giuseppe Fava, giornalista e scrittore, ucciso dalla mafia a Catania la sera del 5 gennaio 1984. Alle 17, da piazza Roma, a Catania, il via alle manifestazioni promosse da associazioni e movimenti. Partirà il corteo dei ‘Siciliani Giovani’ che si concluderà in via Fava. Alle 18 è previsto un presidio accanto alla lapide di via Fava e alle 19, al teatro Verga, si svolgerà un incontro-dibattito con la partecipazione di Claudio Fava e che sarà preceduto dalla proiezione di un trailer-film, e in chiusura, sarà consegnato il premio Fava 2018 alla memoria di Daphne Caruana Galizia.

“Era un giornalista come pochi – ha sottolineato il vice-presidente nazionale dell’Unci, Leone Zingales – che verificava con attenzione e puntigliosità tutte le notizie che acquisiva. Un giornalista con la “schiena dritta” che ha dato fastidio ai boss, ai “comitati d’affari” inquinati e alle lobby politico-mafiose che hanno poi deliberato la sua “condanna a morte”. L’Unione cronisti ricorda Fava con immutata riconoscenza”. Per il presidente dell’Unci Sicilia, Andrea Tuttoilmondo, “oggi più che mai con la sua straordinaria testimonianza di coraggio, Giuseppe Fava rappresenta un indelebile punto di riferimento per intere generazioni di cronisti. Professionisti che nonostante le difficoltà di un contesto storico così difficile, seguendo sul solco tracciato da Fava hanno improntato la propria formazione ad una costante ricerca di verità e giustizia”.