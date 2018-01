Mafia: inchiesta omicidio Mattarella, il giallo della targa in un libro di Giovanni Grasso (2)

(AdnKronos) – “In particolare – scriveva nel suo libro Giovanni Grasso – viene segnalata una coincidenza piuttosto singolare. In un covo di Terza posizione, in via Monte Asolone, vengono rinvenuti nel 1982 due spezzoni di targhe. Il primo è costituito solo da due lettere: PA, la sigla di Palermo. L’altro ha due lettere e sei numeri: PA 563091. le due targhe rubate a Palermo e utilizzate dai killer per comporrew la targa camuffata della 127 era così stata composta: PA-54-6623. Non erano stati, quindi, utilizzati rispettivamente i caratteri PA53 della prima targa e 0916 della seconda. Gli stessi caratteri e gli stessi numeri rinvenuti, sia pure collocati in un ordine diverso, nel covo torinese”. Intanto, in Procura, c’è la consegna del silenzio. Anche se appare sempre più probabile la possibilità di riapertura di una inchiesta per l’uccisione di Piersanti Mattarellla, alla vigilia del 28esimo anniversario. Infine, da quanto apprende l’Adnkronos, la famiglia Mattarella non avrebbe mai fatto alcuna sollecitazione alla Procura di Palermo, neppure attraverso i legali, sulla riapertura dell’inchiesta sull’omicidio del Presidente della Regione.