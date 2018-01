Migranti: sindaco Lampedusa, isola hotspot a cielo aperto

Palermo, 5 gen. (AdnKronos) – “Lampedusa è ormai un grande hotspot a cielo aperto”. A dirlo è il sindaco della più grande delle Pelagie, Totò Martello, dopo il suicidio di un giovane migrante ospite del centro di contrada Imbriacola. La vittima, secondo le prime informazioni, era sbarcata sull’isola lo scorso ottobre. Stamani alcuni migranti hanno trovato il giovane, ormai senza vita, in una casa abbandonata a un centinaio di metri dell’hotspot.

“Lo ribadisco ancora una volta – aggiunge Martello – Lampedusa non farà alcun passo indietro sul fronte dell’accoglienza, ma deve essere altrettanto chiaro che il centro di accoglienza deve servire per prestare soccorso, cure, prima assistenza e per svolgere le procedure di identificazione. Non può essere un ‘limbo’ nel quale i migranti si sentono abbandonati a se stessi a tempo indeterminato: non è giusto per loro, e non è giusto per Lampedusa”.