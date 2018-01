Moda: Smi, giro affari 9,2mld nel 2017 (+2,1%) per collezioni uomo (2)

(AdnKronos) – Alla performance del Vecchio Continente – lato export – concorrono positivamente paesi quali la Germania, che cresce del +8,0%, la Francia, pur in aumento solo del +0,7%, il Regno Unito, in aumento del +4,7%, la Spagna, interessata da una variazione del +3,6%, oltre che, su livelli inferiori, l’Austria (+13,4%). In ambito extra-comunitario, invece, gli Stati Uniti, terzo mercato in assoluto e primo non-Ue, registrano una flessione pari al -4,3%. La Svizzera torna positiva, ma non va oltre al +0,7%.

Con riferimento al Far East, Hong Kong e Cina crescono rispettivamente del +2,7% e del +17,1%; sommati, questi due mercati raggiungono praticamente il livello di export diretto in Usa nel medesimo periodo. Di contro, il Giappone cede il -2,1%. Russia e Corea del Sud sono caratterizzate da un aumento a doppia cifra, l’una del +16,3%, l’altra del +17,1%.