Moda: Smi, giro affari 9,2mld nel 2017 (+2,1%) per collezioni uomo

Milano, 8 gen. (AdnKronos) – La moda maschile italiana si appresta a chiudere il 2017 con un giro d’affari (si tratta ancora di stime) pari a 9,2 miliardi di euro, in crescita del 2,1% rispetto all’anno precedente: concorre così al 17% del turnover complessivamente generato dalla filiera tessile-moda nazionale e al 27,3% della sola parte abbigliamento. Secondo la elaborazione di Sistema moda Italia, sul risultato settoriale contribuisce in via principale la performance che ha interessato le vendite oltreconfine (65% sul fatturato totale del comparto).

Con riferimento ai singoli micro-comparti, nel 2017 sono attesi sperimentare un’evoluzione positiva sia la confezione sia la maglieria. Di contro, tutti gli altri comparti sono stimati in flessione. Nel corso del 2017 il valore della produzione assisterebbe ad un deciso recupero rispetto al 2016, arrivando a crescere del +1,4%. Per l’export si stima una nuova accelerazione, che porterebbe il ritmo di crescita a +3%, corrispondente ad un livello complessivo di quasi di 6 miliardi di euro. Nel caso dell’import si prospetta, invece, una dinamica di segno negativo, che porta a prevedere una flessione, stimata al -1,1%; l’ammontare totale scenderebbe così lievemente sotto quota 4 miliardi.

Sotto il profilo geografico, la Ue risulta interessata da dinamiche positive con riferimento all’export (+3,8%), mentre l’import sperimenta una flessione nell’ordine del -4,6%. Di contro, le piazze extra-UE presentano una variazione positiva in entrambi i casi: l’export verso le aree non-UE cresce del +3,6%, l’import sale del +2,2%.