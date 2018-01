I numeri da record raccolti dalla Giostra del Saracino nel 2017 punto di partenza per l’anno giostresco 2018

L’inverno giostresco ha appena lasciato il 2017 dove la Giostra del Saracino ha raccontato due edizioni dove a colpi di cinque Porta Santo Spirito prima e Porta Sant’Andrea dopo hanno letteralmente spazzato via tutti gli avversari.

Due giostre bellissime che rimarranno negli annali delle cronache e dei racconti tra quartieristi ed appassionati. Edizioni da record anche nei numeri del botteghino con 8.872 spettatori (4.379 giugno, 4.493 settembre) che hanno assistito allo spettacolo della giostra del saracino con tantissimi turisti presenti. A giugno sono stati 400 con oltre la metà stranieri provenienti da tutto il mondo (Francia, Olanda, Finlandia, Svizzera, Russia, Regno Unito, Portogallo e Germania, Stati Uniti, Australia e Sudafrica) incrementando il numero a settembre con spettatori provenienti da Giappone e Brasile. La crescita e le aspettative non si fermano però al 2017 infatti per l’edizione di giugno sono già arrivate prenotazioni da varie parti del mondo con i tour operator che richiedono pacchetti per restare ad Arezzo più giornate.

Un aumento del dieci per cento anche per le visite sul sito www.giostradelsaracinoarezzo.it che nel 2017 ha cambiato veste per agevolare la navigazione da tutti i dispositivi fissi e mobile.

La sorpresa più importante e significativa è arrivata dal percorso espositivo “I Colori della Giostra” allestito all’interno di Palazzo Comunale raccogliendo in un anno oltre settantamila visite. Nel 2018 verrà ampliato il percorso cercando di far emergere ancora di più la bellezza della giostra del saracino. E’ il vice sindaco con delega alla giostra Gianfrancesco Gamurrini che annuncia la novità aumentando il numero di costumi restaurati rendendo il percorso maggiormente interattivo ed emozionale. La prossima sfida, sempre dalle parole del vice sindaco, sarà quella la realizzazione di una nuova scenografia per la piazza, progetto ambizioso e molto costoso che l’amministrazione comunale auspica di completare prima della fine del mandato amministrativo.