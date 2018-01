Officina Comunicazione: “Prodotti a marchio Skifidol tutti testati e certificati”

Roma, 3 gen. (Labitalia) – “I prodotti a marchio Skifidol commercializzati dalla società Officina Comunicazione Srl sono stati tutti testati e certificati da primari Istituti riconosciuti dal Mise rispondendo alle normative e ai requisiti di legge”. E’ quanto sottolinea la società Officina Comunicazione Srl replicando a un comunicato diffuso nei giorni scorsi dall’Unione nazionale consumatori (Unc).

La società stigmatizza, quindi, “la condotta di diffondere allarmi inesistenti relativamente all’acquisto dei prodotti Skifidol FluffySquishy e Skifidol Butter Slime, i quali, come abbiamo reso noto anche all’Unc, dispongono anche di attestazioni della non confondibilità con simil-alimenti di cui al dl n. 73 del 25 gennaio 1992, art. 5, che smentiscono inequivocabilmente le tesi sostenute nei comunicati stampa”.

“I prodotti Skifidol – spiega la società Officina Comunicazione Srl – sono destinati a un pubblico di età superiore agli 8 anni, riportano in etichetta in modo leggibile tutte le informazioni di legge utili all’utilizzo del prodotto stesso. Anche in caso di eventuale inalazione o ingestione dello Skifidol Slime, c’è attestazione di non pericolosità da parte del ministero della Salute stesso e da primari e professori di otorinolaringoiatria”. La società ricorda, inoltre, che i propri prodotti “sono i più venduti del mercato”, che “oltre 100.000 italiani ne traggono costantemente benefici economici” e che “sono distribuiti in quasi 30.000 punti vendita italiani nei quali lavorano migliaia di persone”.