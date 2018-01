Palermo, 4 gen. (AdnKronos) – Paura in una scuola di Palermo. Un grosso cinghiale è entrato nell’istituto Caponnetto in via Socrate a Tommaso Natale. Secondo le prime informazioni, il custode della scuola è rimasto ferito a una gamba. Le sue condizioni, però, non sarebbero gravi. L’animale dopo essere entrato nel plesso si trova adesso nel giardino. Sul posto oltre al personale del 118, anche i carabinieri e gli uomini dell’Istituto zooprofilattico.