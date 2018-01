Pavia: Terzi, dopo incendio subito tavolo per legalità del territorio

Milano, 4 gen. (AdnKronos) – Dopo il nuovo incendio in provincia di Pavia “sarebbe opportuno attivare, tramite la Prefettura, un tavolo per la legalità del territorio pavese alla presenza del prefetto, degli enti locali, della provincia di Pavia, alla quale competono la maggior parte delle autorizzazioni e dei controlli per questo tipo di aziende, e della procura. Ovviamente, Regione Lombardia continuerà ad assicurare la propria presenza e la propria attivazione entro, ovviamente, i limiti delle proprie competenze”. Lo ha detto l’assessore della Regione Lombardia all’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, Claudia Terzi, sull’incendio che ieri sera ha colpito un capannone in disuso nel comune di Corteolona e Genzone, nel Pavese.