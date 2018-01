Pd: al Nazareno incontro Giovani democratici e fondazione Rosselli

Roma, 7 gen. (AdnKronos) – Si è svolto oggi nella sede di Largo del Nazareno, a latere di una riunione della direzione dei Giovani Democratici, un incontro fra la fondazione Circolo Fratelli Rosselli presieduta da Valdo Spini accompagnato da Andrea Puccetti e una delegazione della Direzione della gioventù Democratica con la responsabile della Formazione Anna Pittelli e il responsabile nazionale associazionismo Mario Taurino. Oggetto dell’incontro il messaggio della commemorazione dell’ ottantesimo dell’uccisione dei Fratelli Rosselli (1937-2017). Si legge in una nota.

“Sono molto colpito -ha detto Spini- che il lavoro che abbiamo fatto in questi anni e in special modo nel 2017 per ricordare i Rosselli trovi questa eco in una importante organizzazione giovanile, proprio perché bisogna andare nelle università e nelle scuole a ricordare i Rosselli come esempio coerente di antifascismo e come pensatori della futura Italia democratica”.