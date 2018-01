Pd: Digiacomo, candidatura Grasso potrebbe costarci cara (2)

(AdnKronos) – “Non individuare una candidatura che possa recuperare, in termini di forza e autorevolezza, un voto a sinistra può significare incrementare quello svuotamento delle liste del Pd che è già avvenuto alle Regionali dove la lista Cento Passi ha preso 100mila voti. Quelle sono state le prove generali. E’ un’emorragia che è avvenuta a spese del Pd. Adesso abbiamo la necessità di tenere unito il partito”. Lo ha detto l’ex deputato regionale Pippo Digiacomo a margine della riunione convocata, nella sede del partito di via Bentivegna, a Palermo, dall’esponente dell’area Orfini e dagli ex deputati regionali Giovanni Panepinto e Lillo Speziale per discutere delle prossime elezioni politiche.