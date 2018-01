Pd: Renzi e Gentiloni con amministratori dem a Torino

Roma, 8 gen. (AdnKronos) – “Il 12 e 13 gennaio si svolgerà a Torino, presso il centro Congressi Lingotto – via Nizza, 280 – a partire dalle 16, “Energia locale”, l’appuntamento che riunirà mille amministratori locali del Partito democratico provenienti da tutta Italia, una grande energia al servizio del Paese”. Lo si legge in una nota.

I lavori saranno aperti venerdì 12, alle ore 16, da Matteo Ricci, responsabile Enti locali del PD, e si concluderanno alle ore 19. Nel corso del pomeriggio è previsto l’intervento del presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Sabato 13 l’inizio dei lavori è previsto alle ore 9.30, mentre la conclusione avverrà alle ore 17 con l’intervento del segretario Matteo Renzi.

“Saranno le giornate della competenza e del buon governo, di chi amministra con coraggio guardando al futuro”, afferma Matteo Ricci. “Ripercorreremo i grandi risultati ottenuti dai governi Renzi e Gentiloni e, soprattutto, lanceremo le nostre proposte per riorganizzare le istituzioni locali, per rafforzare gli investimenti, per continuare a migliorare le città italiane e i piccoli comuni. Lo faremo con la squadra di amministratori che il Pd ha su tutto il territorio nazionale sindaci, presidenti, consiglieri, assessori. Una forza che affiancherà la prestigiosa squadra di governo nazionale, per vincere le prossime elezioni e continuare a cambiare in meglio l’Italia come abbiamo fatto e come vogliamo continuare a fare”.