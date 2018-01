Pensioni: Cottarelli, si può modificare legge Fornero ma fare conti

Roma, 9 gen. (AdnKronos) – “Non c’è niente di intoccabile, il problema è semplicemente dove trovare le risorse che servono e poi c’è il rischio che se si comincia a cambiare una parte della Fornero, si cambiano altre parti e alla fine si smonta tutto”. Ad affermarlo al Gr1 Rai è Carlo Cottarelli, ex Commissario alla Spending Review.

Cottarelli sostiene che “in linea di principio si può fare tutto, ma poi, da dove arrivano i soldi per pagare più pensioni rispetto a quelle che sono attualmente previste con la Legge Fornero?”. Nell’intervista Cottarelli ritiene che “le alternative si trovano ma bisogna vedere chi paga, e non potendo continuare a indebitarsi, o si tassano di più quelli che lavorano oppure si disfà la Fornero in certi aspetti nel senso che: si va in pensione prima, ma si prendono meno soldi o si tagliano altre forme di spesa pubblica” quindi, conclude Cottarelli, “credo sia una cosa necessaria cercare di contenere, come faceva la riforma Fornero, la spesa per pensioni rispetto al Pil “.