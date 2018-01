Pensioni: M5S, coalizione centrodestra durata 24 ore

Roma, 9 gen. (AdnKronos) – “Con la marcia indietro di Berlusconi sull’abolizione della legge Fornero, la coalizione di centrodestra è già finita dopo appena 24 ore. Lo sapevamo già che si tratta solo di un cartello elettorale per raccogliere voti ingannando la gente, ma non credevamo che la pantomima durasse così poco”. Lo dichiara Riccardo Fraccaro, deputato del MoVimento 5 Stelle.

“Salvini sosteneva di aver imposto l’abolizione della legge Fornero alla coalizione come condizione necessaria alla partecipazione delle Lega – prosegue l’esponente M5S – Ora Berlusconi dichiara che la Fornero non si elimina più. Questi al Governo non durerebbero nemmeno un giorno, visto che passerebbero tutto il tempo a litigare fra loro”.