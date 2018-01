Porta del Foro: appuntamento con “Una Befana per la Città”

L’anziana nonnina torna ad Arezzo con tanti doni per i bambini al Palazzetto dello Sport “Mario D’Agata”, in via Golgi (Arezzo), sabato 6 gennaio alle ore 15:30.

Sono ormai anni che il Quartiere di Porta del Foro promuove il tradizionale appuntamento con “Una Befana per la città”, giunta alla trentacinquesima edizione, una manifestazione particolarmente attesa e sentita da tutti i bambini di Arezzo e non solo, che il 6 gennaio di ogni anno attendono con trepidazione l’arrivo dell’anziana vecchietta e soprattutto dei tanti regali contenuti nel suo grande e magico sacco.

La tradizione ancora una volta rivivrà nella splendida ed accogliente location del Palazzetto dello Sport “Mario D’Agata” dove, in attesa della Befana in sella all’inseparabile scopa volante, sono previste tante altre iniziative di intrattenimento.

Dalle ore 15:30 si esibiranno sul parquet del palasport scuole di danza e ginnastica aretine che intratterranno il pubblico presente, ma non solo ballo però, saranno presenti anche momenti di sport, con basket, arti marziali e kick boxe.

Durante il pomeriggio sarà possibile acquistare i biglietti per l’estrazione dei vincitori della sottoscrizione interna a premi, che saranno annunciati alla fine della giornata di festa, sui social network e a mezzo stampa.

Per finire il grande ingresso della Befana, che donerà dal suo sacco a tutti i bambini presenti tantissime caramelle.

La manifestazione sara’ presentata, come da qualche anno a questa parte, dall’amica Greta Settimelli.