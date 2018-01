Rai: Calenda, se si vuole parlare di canone si ragioni su privatizzazione

Roma, 5 gen. (AdnKronos) – “Il Governo Renzi ha messo canone in bolletta e non si può promettere in campagna elettorale il contrario di quello che si è fatto al Governo”: “se si vuole affrontare la questione del canone allora si ragioni su privatizzazione Rai altrimenti è presa in giro”. Così il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda su twitter in merito al canone Rai.

Rispondendo ad alcuni utenti in un altro tweet il ministro precisa il suo pensiero: “come noto io sono favorevole alla privatizzazione” della Rai. “Ma questo è il tema. Il messaggio levo il canone ma finanzio con fiscalità generale gioca su uno dei grandi problemi dell’Italia: considerare i soldi dello Stato qualcosa che non ha a che fare con i soldi dei cittadini”, aggiunge Calenda.