Rivoluzione Toyota: addio al diesel

Roma, 3 gen. (AdnKronos) – Rivoluzione in casa Toyota. Il gruppo giapponese ha infatti annunciato come da oggi tutta la gamma ‘passenger car’ sia diventata completamente Diesel Free. Infatti, all’eliminazione delle versioni a gasolio su Aygo, C-HR e Prius family si aggiungono anche Yaris, Auris e RAV4, modelli su cui non saranno più disponibili motorizzazioni diesel.

L’obiettivo – si spiega da Toyota – è quello di ridurre notevolmente l’impatto di polveri sottili e NOx sull’ecosistema del Paese e sulla salute delle persone. Inoltre tutti i modelli citati, (ad eccezione al momento di Aygo) saranno disponibili in versione ibrida.

La decisione – si legge in una nota – “conferma la volontà di Toyota di portare avanti il processo di elettrificazione delle proprie auto, alla base dell’obiettivo recentemente annunciato di arrivare a vendere entro il 2030, oltre 5,5 milioni di vetture elettrificate l’anno, incluso 1 milione di veicoli a zero emissioni (BEV, FCEV)”.

Un risultato a medio termine che rientra nel più ampio Environmental Challenge 2050, la sfida di Toyota che mira a ridurre l’impatto che proviene dalla produzione e circolazione delle auto, puntando alla piena sostenibilità dell’intero ciclo di vita di una vettura.

Peraltro il 2017 appena terminato ha confermato risultati da record per l’ibrido del gruppo Toyota con un aumento del 71% sull’anno precedente. Accanto alle motorizzazioni ibride, resteranno disponibili le sole unità benzina (1.0, 1.2 e 1.5) sui segmenti delle piccole e delle compatte mentre restano esclusi dalle strategia diesel free soltanto i veicoli fuoristrada e commerciali: Hilux, Land Cruiser, Proace e Proace Verso.