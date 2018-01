Roma, finto infermiere palpeggia donna in sala parto

Roma, 2 gen. (Adnkronos Salute) – Ha sottratto gli abiti da infermiere in ospedale e dopo averli indossati è riuscito ad entrare in sala parto palpeggiando una donna durante il travaglio compiendo anche atti di autoerotismo. E’ successo il pomeriggio dell’ultimo dell’anno all’ospedale Sant’Eugenio di Roma. L’uomo, un somalo di 38 anni, e’ stato bloccato poco dopo dalla Polizia e fermato con l’accusa di furto e violenza sessuale aggravata.

Questa mattina il somalo, che ha diversi precedenti di polizia, è comparso davanti ai giudici della quinta sezione penale che hanno convalidato l’arresto disponendo la custodia cautelare in carcere. Interpellato in aula sui motivi del gesto, il somalo ha risposto che “solo Dio lo sa”. La difesa del somalo chiederà la perizia psichiatrica. Il processo è fissato per il prossimo 10 gennaio.