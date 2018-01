Romina: “Con Al Bano non finirà mai”

Roma, 7 gen. (AdnKronos) – “Non è finito l’amore”. Così Romina Power, intervistata da Cristina Parodi, parla della storia con Al Bano Carrisi. Ospite di Domenica In su Rai1, Romina dice: “Non finirà mai secondo me con Al Bano” e aggiunge scherzando: “Ora mi sono data la zappa sui piedi perché nessun pretendente si farà più avanti”.

L’artista, parlando della sua vita e dell’ipotesi di tornare a vivere in Italia, afferma: “Negli Stati Uniti non mi sento più così tranquilla come prima. La mia casa a Roma è diventata un centro buddista, un centro dove si può imparare a meditare o studiare gli insegnamenti di Buddha”.