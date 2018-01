Salute: bevande zuccherate al bando in ospedali inglesi

Milano, 5 gen. (AdnKronos Salute) – Le bevande zuccherate saranno bandite dagli ospedali inglesi a partire da luglio di quest’anno. Il divieto è contenuto in una clausola che è stata inserita per la prima volta nel contratto aggiornato rilasciato dal servizio sanitario nazionale (Nhs England) per le strutture sanitarie. Se già i rivenditori avevano accettato di tagliare le vendite di queste bibite, ora la nuova regola le impedirà del tutto. La mossa implica anche un divieto per le bevande gassate e zuccherate in centinaia di bar del National Health Service e caffetterie del personale. L’Inghilterra diventa così – secondo quanto riporta il ‘Telegraph’ online – il secondo Paese al mondo a introdurre una simile previsione. A fare da pioniere è stato il Portogallo lo scorso anno.

Le nuove regole introducono inoltre pesanti restrizioni alla vendita di cibo ipercalorico. Dal mese di aprile, il 60% (e il 75% entro il prossimo anno) dei panini e dei pasti preconfezionati in vendita negli ospedali dovranno contenere un massimo di 400 calorie a porzione. Mentre il 60% (80% entro il 2019) dei dolci e dei cioccolatini venduti nelle corsie inglesi non dovrà superare le 250 calorie. Secondo le stime riportate dalla stampa inglese, quasi 700 mila su 1,3 milioni di impiegati del Nhs sono sovrappeso o obesi. E le autorità sanitarie avevano già annunciato misure per incentivare l’alimentazione sana negli ospedali.

Il divieto per le bevande zuccherate è stato accolto con favore dagli attivisti come Katherine Button della campagna ‘Better Hospital Food’: “L’estrazione dei denti legata alla carie è la causa più comune di ospedalizzazione per i bambini sotto i 5 anni – ha fatto notare Button – cosa che mette un’inutile pressione inutile sui servizi del Nhs”.