Salute: esperti Cdc, 6 buoni propositi per un 2018 salutare

Roma, 2 gen. (AdnKronos Salute) – Dieta, palestra, viaggi, libri da leggere o relazioni da ‘rivedere’? La lista dei buoni propositi per il nuovo anno può essere molto lunga. Ma dai Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) Usa il suggerimento è quello di inserire nell’elenco 6 consigli per un 2018 “più salutare”. Ecco dunque i 6 punti ‘chiave’ selezionati dagli esperti americani:

1) Prendi un appuntamento per un check-up, una vaccinazione o uno screening. Test ed esami medici regolari possono aiutare a mettere in luce i problemi prima “in anticipo, quando le possibilità di cura sono migliori”.

2) Lava spesso le mani con acqua e sapone per prevenire la diffusione di infezioni e malattie. Il lavaggio delle mani prevede cinque passaggi semplici ed efficaci: bagna, fai la schiuma, strofina, risciacqua e asciuga.

3) Fai scelte alimentari sane. Un piano alimentare salutare è ricco di frutta, verdura, cereali integrali, latte magro e prodotti a base di latte. Comprende anche carni magre, pollame, pesce, fagioli, uova e noci, ed è povero di grassi saturi, grassi trans, colesterolo, sale e zuccheri aggiunti.

4) Diventa attivo. Inizia in piccolo: prova a salire le scale anziché prendere l’ascensore, o parcheggia più lontano dalla tua destinazione. Considera l’idea di una passeggiata al centro commerciale se fa molto freddo o c’è ghiaccio. Gli adulti dovrebbero fare almeno 2 ore e mezza alla settimana di attività fisica ad intensità moderata.

5) Smetti di fumare.

6) Dormi abbastanza. Il sonno insufficiente è associato a una serie di malattie e condizioni croniche come il diabete di tipo 2, le patologie cardiovascolari, l’obesità e la depressione. Gli adulti hanno bisogno di dormire almeno sette ore per notte.