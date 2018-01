Salute: Papa, calo nascite segno di una società che ha paura del futuro

Città del Vaticano, 8 gen. (AdnKronos Salute) – “Il disinteresse per le famiglie porta con sé un’altra conseguenza drammatica e particolarmente attuale che è il calo della natalità: si vive un vero inverno demografico. E’ il segno di società che faticano ad affrontare le sfide del presente e che divengono dunque sempre più timorose dell’avvenire, finendo per chiudersi in se stesse”. E’ quanto sottolinea Papa Francesco, nel discorso al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, ricevuto in udienza nella Sala Regia del Palazzo Apostolico in Vaticano, per la tradizionale cerimonia di auguri per il nuovo anno.

Il pontefice ritiene pertanto “urgente che si intraprendano reali politiche a sostegno delle famiglia, dalla quale peraltro dipendono l’avvenire e lo sviluppo degli Stati. Senza di essa non si possono infatti costruire società in grado di affrontare le sfide del futuro. Purtroppo è noto come, specialmente in Occidente, la famiglia sia ritenuta un istituto superato. Alla stabilità di un progetto definitivo, si preferiscono oggi legami fugaci”.

Ma, avverte il Papa, “non sta in piedi una casa costruita sulla sabbia di rapporti fragili e volubili; occorre piuttosto la roccia, sulla quale ancorare fondamenta solide. E la roccia è proprio quella comunione di amore, fedele e indissolubile, che unisce l’uomo e la donna, una comunione che ha una bellezza austera e semplice, un carattere sacro e inviolabile e una funzione naturale nell’ordine sociale”.