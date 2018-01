Salute: Usa, né uomo né donna, Washington consente ‘X’ su documenti

Roma, 5 gen. (AdnKronos Salute) – Lo Stato di Washington, negli Stati Uniti, ha dato ai suoi cittadini che non si identificano nel sesso femminile o maschile la possibilità di inserire ‘X’ al genere sui propri documenti di nascita. A partire dal 27 gennaio 2018 i cittadini interessati potranno modificare i documenti che sono già in loro possesso, senza la necessità di una lettera del medico a certificare la necessità, come previsto finora. Solo i minorenni dovranno presentare il consenso dei genitori e una certificazione medica per ottenere i nuovi documenti.

Normative simili entreranno presto in vigore anche in Oregon e in California, riporta la Cnn on line. Secondo una ricerca di Transgender Americans, il 40% degli intervistati ha subìto una qualche forma di abuso nel momento in cui ha presentato un documento che non rifletteva il proprio aspetto fisico.