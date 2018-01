Sicilia: Armao, taglio contributi? Nessuna alternativa, iter già avviati’ (2)

(AdnKronos) – “Era una procedura totalmente incardinata, strutturata, dimensionata sotto il profilo economico-finanziario dal precedente governo – puntualizza Armao -. Le commissioni avevano fatto un lavoro istruttorio sulla base dei parametri fissati dal Governo Crocetta. Se avessimo introdotto un criterio discrezionale, provando a intervenire per modificare l’assegnazione delle risorse ci avrebbero impugnato tutto. Ogni interferenza, anche la più appropriata e giustificata, sarebbe stata sul piano giuridico-amministrativo un’intromissione della politica su valutazione tecniche. Sarebbe successo un disastro e avremmo avuto una pioggia di ricorsi. Non c’era alcuna possibilità di intervenire”.

“Se il precedente Governo ha dato priorità assoluta al sociale – conclude Armao – è normale che le assegnazioni dell’assessorato al Lavoro siano cresciute del 10 per cento rispetto a un abbattimento del 10 per cento del montante complessivo. Noi siamo arrivati con un grande sforzo a fare le erogazioni, ma adesso cambieremo tutto”.