Sicilia: Cancelleri (M5S), fare entrare i giornalisti in aula all’Ars

Palermo, 9 gen. (AdnKronos) – “Il teatro della politica, come lo definisce il Presidente Musumeci, si consuma qui dentro e noi lo elimineremo soltanto quando faremo entrare di nuovo i giornalisti in aula all’Ars e gli daremo la possibilità di fargli vedere cosa accade qui dentro”. Lo ha detto Giancarlo Cancelleri (M5S) intervenendo in aula dopo le linee programmatiche del Governatore Musumeci. “Fino a quando potranno vedere cosa accade solo dall’occhio della telecamera, ciò che la presidenza vuole – prosegue Cancelleri – non si eliminirà mai il teatro della politica. Invece dovrebbero potere entrare per raccontare ciò che accade qui”.