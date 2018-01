Palermo, 9 gen. (AdnKronos) – “Ai vertici di Trenitalia ho detto che non siamo soddisfatti del servizio ferroviario offerto in Sicilia. Vogliamo clausole a esclusiva tutela dei passeggeri. Ci confronteremo con consumatori, pendolari e docenti universitari trasportisti per accogliere i loro consigli”. Così, il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci durante le linee programmatiche in aula all’Ars.