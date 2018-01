Simest: a dicembre finanzia internazionalizzazione 41 imprese italiane

Roma, 9 gen. (AdnKronos) – Quarantuno imprese italiane faranno a breve il loro ingresso e potranno vendere i loro prodotti in 16 Paesi grazie a Simest. La società che insieme a Sace costituisce il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del gruppo Cdp nel mese di dicembre 2017 ha concesso finanziamenti per oltre 15 milioni di euro a imprese nazionali per operazioni commerciali in: Algeria, Bahrain, Bosnia Erzegovina, Camerun, Cina, Corea del Sud, Emirati Arabi, Giappone, Marocco, Montenegro, Oman, Russia, Serbia, Singapore, Svizzera e Stati Uniti.

Tra le aziende supportate: Metco Srl di Fiorano Modenese grazie al finanziamento Simest da 1,95 milioni di euro potenzierà la filiale commerciale cinese Jaxing Metco Ceramic Technology Co. Ltd, attiva già dal 2008, che inaugurerà un nuovo ufficio nella regione del Guangdong. Metco Srl opera nel settore ceramico, ed è specializzata nella produzione e vendita di additivi e coloranti per materiali ceramici ed è leader di mercato per la decorazione del gres porcellanato.

Safet Spa di Torino, ha ottenuto un finanziamento per uno studio di fattibilità finalizzato a valutare la realizzazione di una sede commerciale in Camerun. Safet opera nella commercializzazione di prodotti tecnologici per l’edilizia e le opere pubbliche, agendo in qualità di intermediario commerciale tra i produttori e gli utenti finali, ossia società e imprese che operano nel settore edile e delle infrastrutture.