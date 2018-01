Spagna, centinaia di automobilisti bloccati dalla neve

Madrid, 7 gen. (AdnKronos) – Centinaia di automobilisti hanno dovuto trascorrere la notte all’addiaccio in Spagna, dove diverse strade sono state bloccate dalla neve. Secondo i media locali, la situazione più grave si è verificata nelle province di Avila, Segovia e Madrid. Alle condizioni avverse del maltempo si è aggiunto il traffico per la festa dell’Epifania, molto sentita in Spagna. Per soccorrere gli automobilisti sono dovuti intervenire 240 uomini del’Unità militare per le emergenze (Ume). L’intervento di soccorso si è concluso poco prima delle 13 ora locale, ha annunciato un tweet dell’Ume.