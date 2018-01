Napoli, 1 gen. (AdnKronos) – Un ragazzo di 12 anni è rimasto ferito ieri sera, poco prima della mezzanotte, da alcuni colpi d’arma da fuoco mentre era affacciato sul balcone di casa nel quartiere di San Giovanni a Napoli. Il dodicenne è stato raggiunto dai colpi, esplosi in aria da ignoti, a entrambi i polpacci. Soccorso, è stato trasportato in ospedale e le sue condizioni non sono gravi. Sul caso sono in corso le indagini della Polizia.