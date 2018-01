Terrorismo: sindaco Lampedusa, combattenti Isis sui gommoni? Serve massima attenzione

Palermo, 8 gen. (AdnKronos) – “Serve la massima attenzione, anche se io sono convinto che i terroristi dell’Isis non sbarchino a Lampedusa perché preferiscono un luogo da cui potere eventualmente scappare agevolmente”. Lo ha detto all’Adnkronos il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello, commentando le parole del ministro degli Interni Marco Minniti, che in una intervista a Die Welt dice: “Ciò che solo alcuni mesi fa sembrava impossibile, ossia il fatto che i combattenti dell’Isis si imbarcassero su dei gommoni fatiscenti – è ora diventato possibile. Si richiede pertanto la massima allerta”. “Da tempo, ormai – spiega il sindaco di Lampedusa – i gommoni non arrivano a Lampedusa. I trafficanti di uomini preferiscono le imbarcazioni in legno. In ogni caso, bisogna stare molto attenti, perché noi non abbiamo notizie dei Servizi segreti…”.

Poi, il sindaco delle Pelagie aggiunge: “La chiusura della frontiera con la Libia, da un lato è riuscita a fermare una sacco di gente pronta a venire in Italia, ma dall’altro lato ha affinato le modalità di trasferimento e di sbarco in Sicilia. Una volta c’erano barche più grosse, ora sono barchette piccole, che non superano 20 persone”. Per Martello è “l’organizzazione del traffico di uomini” a essere “diversa”. Poi ribadisce: “Quelli che arrivano dalla Tunisia sono ragazzini, tranne qualcuno sono tutti ventenni”.

E ribadisce: “Non ci sono segnali di preoccupazione, io obiettivamente non sono preoccupato perché, al di là, se sono terroristi o no, hanno bisogno di arrivare in un posto dove attraccare e scappare”.