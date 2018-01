Trasporti: Sala, bene 400 mln euro stanziati da governo per Milano

Milano, 2 gen. (AdnKronos) – “Il nuovo anno non poteva iniziare con notizia migliore per la nostra città. Oggi il governo ha annunciato uno stanziamento di circa 400 milioni di euro per potenziare il sistema di trasporto pubblico di Milano e renderlo, in questo modo, più europeo. Una collaborazione tra Stato e Città che può fare la differenza e rendere competitivi i nostri territori, dando ai cittadini e alle imprese servizi all’avanguardia. E’ così che si fa sviluppo”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Con questi fondi “finanzieremo una prima parte di interventi, ai quali potranno seguirne altri a breve per aumentare i chilometri di metropolitane e metrotranvie. Se vogliamo che più cittadini usino i mezzi pubblici e ci aiutino a combattere il traffico, la congestione e l’inquinamento dell’aria, dobbiamo avere più metropolitane, con tecnologie e prestazioni moderne”, aggiunge il primo cittadino.

“Grazie alle risorse del governo potremo potenziare la nostra rete in città e in città metropolitana, con infrastrutture che liberano dal traffico i mezzi pubblici soprattutto per chi si sposta dalla periferia e dai Comuni fuori Milano”, conclude Sala.