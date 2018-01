Trasporto aereo: Wizz Air apre nuova rotta Roma-Vienna

Roma, 9 gen. (AdnKronos) – Wizz Air, la compagnia aerea low cost dell’Europa Centrale e Orientale, lancia la nuova rotta da Roma verso Vienna. Il prossimo collegamento a tariffa ridotta da Roma Fiumicino sarà attivo dal 14 giugno e i biglietti sono già in vendita su wizzair.com. Per rispondere alla domanda della sua clientela e al fine di garantire maggiori opportunità di viaggio convenienti, Wizz sta ulteriormente diversificando la propria rete dall’Italia, raggiungendo nel 2018 un totale di 91 rotte verso 13 Paesi partendo da 16 aeroporti italiani, che contribuiranno maggiormente all’aumento del turismo in entrata e in uscita e a migliorare i legami d’affari tra i Paesi.

“A conferma del nostro impegno nei confronti del Paese, il nostro desiderio- dichiara Sorina Ratz, corporate communications manager di Wizz Air – è quello di offrire proposte sempre più interessanti e diversificate che possano soddisfare al meglio le esigenze dei nostri clienti italiani. Con l’annuncio di oggi relativo al collegamento da Roma Fiumicino verso Vienna, nel 2018 4 nuove rotte partiranno dall’Italia, includendo le tratte Roma Fiumicino – Kutaisi, Bari – Londra Luton e Bari – Vienna”.