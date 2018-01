Trump: “Pronto a parlare con Kim”

Washington, 7 gen. (Adnkronos/AdnKronos) – Nessun problema a parlare con il leader della Corea del Nord Kim Jong-un per favorire il dialogo con Seul. Ad affermarlo è il presidente degli Usa, Donald Trump, conversando con i giornalisti a Camp David.

”Io credo sempre nel dialogo” ha detto, sottolineando però che la posizione degli Usa nei confronti del leader nordcoreano ”resta molto ferma”.

I riflettori sono accesi sull’incontro previsto per martedì nel villaggio di confine di Panmujom, tra il nordcoreano Ri Son-gwon presidente del comitato per la riunione pacifica della Corea e il ministro per l’Unificazione sudcoreano Cho Myoung-gyon.