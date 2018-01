Tv: famiglia Versace, non autorizzata serie su morte Gianni

Milano, 8 gen. (AdnKronos) – “La famiglia Versace non ha autorizzato né ha avuto alcun coinvolgimento nella serie televisiva dedicata alla morte di Gianni Versace. Dato che Versace non ha autorizzato il libro da cui è parzialmente tratta, e non ha preso parte alla stesura della sceneggiatura, questa serie televisiva deve essere considerata un’opera di finzione”. Così la famiglia Versace in relazione alla serie televisiva American Crime Story, The Assassination of Gianni Versace, che sarà trasmessa da Fx a partire da metà gennaio.